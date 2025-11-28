В Россию прилетели дроны: взрывалось и горело в Саратове и Таганроге – видео

В Таганроге снова гремело в районе военного аэродрома, куда уже били БпЛА несколько дней назад, поразив два российских самолета

Саратов (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 28 ноября Россию снова атаковали беспилотники, в частности, по данным ресурса ASTRA, взрывалось в Саратове и Таганроге. Минобороны РФ насчитало 136 якобы сбитых и перехваченных БпЛА за ночь.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин около полуночи написал об угрозе БпЛА, однако о последствиях не информировал.

ASTRA, проанализировав видео местных жителей, пишет о пожарах в результате атаки по нескольким адресам.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

Также взрывалось в Таганроге Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь написал о якобы сбитии дронов в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

Он также заявил о повреждении машин и пятиэтажного дома.

ASTRA пишет, что кадры очевидцев были сняты в 1,3 км от военного аэродрома, по которому уже прилетало в ночь на 25 ноября.

Также дроны летели на Москву. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил "уничтожение" нескольких БпЛА и "падение обломков".

Минобороны РФ насчитало 46 якобы сбитых или перехваченных беспилотников над Ростовской областью, 30 – над Саратовской, 29 – над временно оккупированным Крымом, 12 – над Черным морем, шесть – над Брянской областью, пять – над Волгоградской, два – над Воронежской, два – над Московской, два – над Азовским морем и один – над Калужской областью.