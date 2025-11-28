В Россию прилетели дроны: взрывалось и горело в Саратове и Таганроге – видео
В ночь на 28 ноября Россию снова атаковали беспилотники, в частности, по данным ресурса ASTRA, взрывалось в Саратове и Таганроге. Минобороны РФ насчитало 136 якобы сбитых и перехваченных БпЛА за ночь.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин около полуночи написал об угрозе БпЛА, однако о последствиях не информировал.
ASTRA, проанализировав видео местных жителей, пишет о пожарах в результате атаки по нескольким адресам.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
Также взрывалось в Таганроге Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь написал о якобы сбитии дронов в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.
Он также заявил о повреждении машин и пятиэтажного дома.
ASTRA пишет, что кадры очевидцев были сняты в 1,3 км от военного аэродрома, по которому уже прилетало в ночь на 25 ноября.
Также дроны летели на Москву. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил "уничтожение" нескольких БпЛА и "падение обломков".
Минобороны РФ насчитало 46 якобы сбитых или перехваченных беспилотников над Ростовской областью, 30 – над Саратовской, 29 – над временно оккупированным Крымом, 12 – над Черным морем, шесть – над Брянской областью, пять – над Волгоградской, два – над Воронежской, два – над Московской, два – над Азовским морем и один – над Калужской областью.
- Россия почти каждую ночь оказывается под атакой БпЛА. В ночь на 25 ноября Украина успешно применила для ударов по России оружие собственного производства: крылатые ракеты "Нептун" и реактивные беспилотники "Барс". В результате атаки на Таганрог, вероятно, поражен экспериментальный самолет россиян А-60.
- Также Силы обороны ударили по порту Новороссийска Краснодарского края. По предварительным данным, был поврежден десантный корабль оккупантов.
- В ночь на 26 ноября Силы обороны поразили в российских Чебоксарах завод "ВНИИР-Прогресс", изготавливающий детали для ракет и дронов.
- В ночь на 27 ноября россияне жаловались на удары по Новокуйбышевскому НПЗ.
