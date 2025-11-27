Россияне заявляют о новой атаке на Новокуйбышевский нефтезавод – видео

Россию снова атаковали беспилотники. В Самарской области целью, вероятно, был НПЗ, по которому уже неоднократно прилетало

Новокуйбышевский НПЗ (Фото: Самарское обозрение)

В ночь на 27 ноября российский Новокуйбышевск в Самарской области атаковали беспилотники. По данным анализа российского ресурса ASTRA, целью был нефтезавод.

Местные власти атаку не комментировали, однако в самарских пабликах распространяют видео со взрывами и вспышками.

ASTRA утверждает, что "яркое зарево" было непосредственно на территории НПЗ.

Росавиация сообщала о закрытии аэропорта в Самарской области на фоне атаки беспилотников.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

СПРАВКА АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" – российский НПЗ в Самарской области, входит в группу "Роснефти". Ежегодный объем переработки нефти этого завода составляет 8,8 млн тонн. В целом предприятие производит более 20 видов товарной продукции и является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей армии РФ.



Украина уже неоднократно атаковала этот НПЗ, в частности в АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" – российский НПЗ в Самарской области, входит в группу "Роснефти". Ежегодный объем переработки нефти этого завода составляет 8,8 млн тонн. В целом предприятие производит более 20 видов товарной продукции и является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей армии РФ.Украина уже неоднократно атаковала этот НПЗ, в частности в ночь на 19 октября , после чего завод остановил первичную переработку сырья. Менее чем через месяц, в ночь на 16 ноября, была еще одна атака

На атаку дронов также жаловались в Пензенской области и Саратове.