Россияне заявляют о новой атаке на Новокуйбышевский нефтезавод – видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 27 ноября российский Новокуйбышевск в Самарской области атаковали беспилотники. По данным анализа российского ресурса ASTRA, целью был нефтезавод.
Местные власти атаку не комментировали, однако в самарских пабликах распространяют видео со взрывами и вспышками.
ASTRA утверждает, что "яркое зарево" было непосредственно на территории НПЗ.
Росавиация сообщала о закрытии аэропорта в Самарской области на фоне атаки беспилотников.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
СПРАВКААО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" – российский НПЗ в Самарской области, входит в группу "Роснефти". Ежегодный объем переработки нефти этого завода составляет 8,8 млн тонн. В целом предприятие производит более 20 видов товарной продукции и является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей армии РФ.
Украина уже неоднократно атаковала этот НПЗ, в частности в ночь на 19 октября, после чего завод остановил первичную переработку сырья. Менее чем через месяц, в ночь на 16 ноября, была еще одна атака.
На атаку дронов также жаловались в Пензенской области и Саратове.
- В ночь на 25 ноября Украина успешно применила для ударов по России оружие собственного производства: крылатые ракеты "Нептун" и реактивные беспилотники "Барс". В результате атаки на Таганрог, вероятно, поражен экспериментальный самолет россиян А-60.
- Также Силы обороны ударили по порту Новороссийска Краснодарского края. По предварительным данным, был поврежден десантный корабль оккупантов.
- В ночь на 26 ноября Силы обороны поразили в российских Чебоксарах завод "ВНИИР-Прогресс", изготавливающий детали для ракет и дронов.
