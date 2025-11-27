Росіяни заявляють про нову атаку на Новокуйбишевський нафтозавод – відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У ніч проти 27 листопада російський Новокуйбишевськ у Самарській області атакували безпілотники. За даними аналізу російського ресурсу ASTRA, ціллю був нафтозавод.
Місцева влада атаку не коментувала, проте в самарських пабліках поширюють відео з вибухами та спалахами.
ASTRA стверджує, що "яскрава заграва" була безпосередньо на території НПЗ.
Росавіація повідомляла про закриття аеропорту в Самарській області на тлі атаки безпілотників.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
ДОВІДКААТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" – російський НПЗ у Самарській області, входить до групи "Роснафти". Щорічний об'єм перероблення нафти цього заводу становить 8,8 млн тонн. Загалом підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції і є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів армії РФ.
Україна вже неодноразово атакувала цей НПЗ, зокрема в ніч проти 19 жовтня, після чого завод зупинив первинне перероблювання сировини. Менш ніж за місяць, у ніч проти 16 листопада, була ще одна атака.
На атаку дронів також скаржились у Пензенській області й Саратові.
- У ніч проти 25 листопада Україна успішно застосувала для ударів по Росії зброю власного виробництва: крилаті ракети "Нептун" і реактивні безпілотники "Барс". Внаслідок атаки на Таганрог, імовірно, уражено експериментальний літак росіян А-60.
- Також Сили оборони вдарили по порту Новоросійська Краснодарського краю. За попередніми даними, було пошкоджено десантний корабель окупантів.
- У ніч проти 26 листопада Сили оборони уразили у російських Чебоксарах завод "ВНДІР-Прогрес", що виготовляє деталі для ракет і дронів.
Коментарі (0)