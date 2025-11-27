Росіяни заявляють про нову атаку на Новокуйбишевський нафтозавод – відео

Росію знову атакували безпілотники. У Самарській області ціллю, ймовірно, був НПЗ, по якому вже неодноразово прилітало

Новокуйбышевский НПЗ (Фото: Самарское обозрение)

У ніч проти 27 листопада російський Новокуйбишевськ у Самарській області атакували безпілотники. За даними аналізу російського ресурсу ASTRA, ціллю був нафтозавод.

Місцева влада атаку не коментувала, проте в самарських пабліках поширюють відео з вибухами та спалахами.

ASTRA стверджує, що "яскрава заграва" була безпосередньо на території НПЗ.

Росавіація повідомляла про закриття аеропорту в Самарській області на тлі атаки безпілотників.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

ДОВІДКА АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" – російський НПЗ у Самарській області, входить до групи "Роснафти". Щорічний об'єм перероблення нафти цього заводу становить 8,8 млн тонн. Загалом підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції і є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів армії РФ.



Україна вже неодноразово атакувала цей НПЗ, зокрема в ніч проти 19 жовтня, після чого завод зупинив первинне перероблювання сировини. Менш ніж за місяць, у ніч проти 16 листопада, була ще одна атака

На атаку дронів також скаржились у Пензенській області й Саратові.