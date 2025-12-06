Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов

ВСУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, который выполняет заказы для российского Минобороны

Рязанский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 6 декабря Силы обороны поразили важные объекты оккупантов – в России и на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий государства-агрессора. Завод производит бензин, реактивное топливо, дизель и тому подобное. Задействован в обеспечении оккупационной армии.

Россияне жаловались на атаку БпЛА на Рязань. Ресурс ASTRA писал о пожаре на НПЗ в результате удара. Он отмечал, что уже в девятый раз за год беспилотники атаковали этот нефтезавод.

Также ночью Силы обороны поразили мощности Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной территории Луганской области – предприятия по изготовлению компонентов (корпусов) для снарядов по заказу Министерства обороны РФ. Зафиксировано попадание и пожар на объекте.

Рязань, в которой расположен один из крупнейших НПЗ России, регулярно атакуют дроны. 15 ноября город был атакован беспилотниками. Тогда местные жители также заявляли об ударе по нефтезаводу.

20 ноября рязанские паблики писали о пожаре в районе НПЗ после атаки БпЛА.