Россияне заявили о дроновой атаке на Рязань, вероятно, возник пожар на НПЗ – видео
В ночь на 6 декабря российская Рязань в очередной раз оказалась под атакой беспилотников, вероятно, возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили губернатор Рязанской области Павел Малков и пропагандистский ресурс ASTRA.
Малков заявил, что средствами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области якобы сбит БпЛА.
По его словам, падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, заверил губернатор. Он не уточнил, где именно возникли пожары.
В то же время Telegram-канал ASTRA пишет, что девятый раз за год беспилотники атаковали НПЗ в Рязани. Моменты ударов попали на видео очевидцев. Соответствующие ролики опубликовал мониторинговый Telegram-канал Supernova+.
Ресурс отметил, что предварительно поражена установка гидроочистки, каталитического крекинга и риформинга.
В Министерстве обороны государства-агрессора отчитались, что за ночь над регионом якобы сбили 29 беспилотников.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
- Рязань, в которой расположен один из крупнейших НПЗ России, регулярно атакуют дроны. 15 ноября город был атакован беспилотниками. Тогда местные жители также заявляли об ударе по нефтезаводу.
- 20 ноября рязанские паблики писали о пожаре в районе НПЗ после атаки БпЛА.
