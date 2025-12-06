Росіяни заявили про дронову атаку на Рязань, ймовірно, виникла пожежа на НПЗ – відео

Губернатор Рязанської області підтвердив пожежі після атаки БпЛА, але не розкрив деталей

Рязань (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 6 грудня російська Рязань вчергове опинилася під атакою безпілотників, ймовірно, виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомили губернатор Рязанської області Павло Малков та пропагандистський ресурс ASTRA.

Малков заявив, що засобами протиповітряної оборони над територією Рязанської області нібито збито БпЛА.

За його словами, падіння уламків сталося у кількох районах Рязані. Займання оперативно ліквідували. Постраждалих та серйозних пошкоджень немає, запевнив губернатор. Він не уточнив, де саме виникли пожежі.

Водночас Telegram-канал ASTRA пише, що вдев'яте за рік безпілотники атакували НПЗ у Рязані. Моменти ударів потрапили на відео очевидців. Відповідні ролики опублікував моніторинговий Telegram-канал Supernova+.

Ресурс зазначив, що, попередньо, уражено установку гідроочищення, каталітичного крекінгу й риформінгу.

У Міністерстві оборони держави-агресорки відзвітували, що за ніч над регіоном нібито було збито 29 безпілотників.

Обережно, на відео ненормативна лексика!