Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів

ЗСУ вдарили по Алчевському металургійному комбінату, який виконує замовлення для російського Міноборони

Рязанський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 6 грудня Сили оборони уразили важливі об’єкти окупантів – в Росії та на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Українські оборонці завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу. Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств держави-агресорки. Завод виробляє бензин, реактивне пальне, дизель тощо. Залучений у забезпеченні окупаційної армії.

Росіяни скаржилися на дронову атаку на Рязань. Ресурс ASTRA писав про пожежу на НПЗ внаслідок удару. Він зазначав, що вже вдев'яте за рік безпілотники атакували цей нафтозавод.

Також вночі Сили оборони уразили потужності Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області – підприємства з виготовлення компонентів (корпусів) для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ. Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті.