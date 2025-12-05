Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и морского порта на Кубани
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение морского порта в Краснодарском крае России и нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.
Оккупанты жаловались, что в ночь на пятницу, 5 декабря, беспилотники атаковали три региона РФ. Взрывы раздавались в Чечне, на Кубани и в Самарской области.
Генштаб подтвердил, что этой ночью украинские защитники поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (населенный пункт Темрюк, Краснодарский край России).
Этот порт осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Он задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром.
Кроме этого, Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Объект ежегодно перерабатывает от 7 млн до 8,9 млн тонн нефти. Задействован в обеспечении оккупационной армии.
Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок.
Кроме этого, Генштаб подтвердил результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ – повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью остановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.
- 3 декабря Украина поразила нефтебазу в Тамбовской области и другие важные объекты.
- 4 декабря Силы обороны поразили предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае, которое производит базовые компоненты для взрывчатых веществ.
Комментарии (0)