Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и морского порта на Кубани

В ночь на 5 декабря под атаку попал нефтезавод, который перерабатывает до 8,9 млн нефти ежегодно

Порт в Темрюке (Фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение морского порта в Краснодарском крае России и нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

Оккупанты жаловались, что в ночь на пятницу, 5 декабря, беспилотники атаковали три региона РФ. Взрывы раздавались в Чечне, на Кубани и в Самарской области.

Генштаб подтвердил, что этой ночью украинские защитники поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (населенный пункт Темрюк, Краснодарский край России).

Этот порт осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Он задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром.

Кроме этого, Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Объект ежегодно перерабатывает от 7 млн до 8,9 млн тонн нефти. Задействован в обеспечении оккупационной армии.

Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок.

Кроме этого, Генштаб подтвердил результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ – повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью остановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.