Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и морского порта на Кубани
Порт в Темрюке (Фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение морского порта в Краснодарском крае России и нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

Оккупанты жаловались, что в ночь на пятницу, 5 декабря, беспилотники атаковали три региона РФ. Взрывы раздавались в Чечне, на Кубани и в Самарской области.

Читайте также
Нептун, длинный Нептун, пузатый Нептун. Что известно о крылатых ракетах, которые поражают Россию

Генштаб подтвердил, что этой ночью украинские защитники поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (населенный пункт Темрюк, Краснодарский край России).

Этот порт осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Он задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром.

Кроме этого, Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Объект ежегодно перерабатывает от 7 млн до 8,9 млн тонн нефти. Задействован в обеспечении оккупационной армии.

Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок.

Кроме этого, Генштаб подтвердил результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ – повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью остановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.

  • 3 декабря Украина поразила нефтебазу в Тамбовской области и другие важные объекты.
  • 4 декабря Силы обороны поразили предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае, которое производит базовые компоненты для взрывчатых веществ.
Читайте также
В России дистанционно взорвали нефтепровод "Дружба" – видео и детали от источника
войнанпзпортудары по РФ