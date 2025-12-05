Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ й морського порту на Кубані

У ніч проти 5 грудня під атаку потрапив нафтозавод, який переробляє до 8,9 млн нафти щороку

Порт у Темрюку (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження морського порту в Краснодарському краї Росії та нафтопереробного заводу в Самарській області.

Окупанти скаржилися, що у ніч проти п'ятниці, 5 грудня, безпілотники атакували три регіони РФ. Вибухи лунали в Чечні, на Кубані та в Самарській області.

Генштаб підтвердив, що цієї ночі українські оборонці уразили інфраструктуру Темрюкського морського порту (населений пункт Темрюк, Краснодарський край Росії).

Цей порт здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалювальних та насипних вантажів. Він залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано влучання по території об'єкта з подальшою пожежею.

Крім цього, Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Об’єкт щороку переробляє від 7 млн до 8,9 млн тонн нафти. Залучений у забезпеченні окупаційної армії.

Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок.

Крім цього, Генштаб підтвердив результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ – пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Станом на початок грудня 2025 року завод повністю зупинив первинне перероблення сирої нафти та функціонує на рівні менш як 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.