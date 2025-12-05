Росіяни заявляють про удари по нафтозаводу і порту. У Грозному прилетіло в хмарочос – відео

Під ударом вночі була низка регіонів РФ, зокрема і Чечня

Фото: Telegram / Supernova+

У ніч проти 5 грудня Росію вчергове атакували безпілотники, зокрема під ударом були порт у Краснодарському краї, нафтозавод у Самарській області й столиця Чечні – Грозний. Про це повідомили оперштаб Краснодарського краю, мер Сизрані, місцеві пабліки і ресурс ASTRA.

Оперштаб повідомив, що через атаку БпЛА пошкоджено елементи портової інфраструктури у місті Темрюк.

Сталося загоряння, для гасіння пожежі залучено 32 спеціалісти та вісім одиниць техніки. За попередньою інформацією, персонал евакуйований.

ASTRA провела OSINT-аналіз і стверджує, що горить газовий термінал у морському торговому порту в Темрюку.

Йдеться про порт у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там розташовано портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів, зокрема скраплений вуглеводневий газ та інші нафтовантажі.

На сайті вказано, що його основним видом діяльності є "перевалка генеральних, навалочних (зокрема зернових та інертних), наливних вантажів, надання в оренду виробничих і складських потужностей".

Губернатор Краснодарського краю не коментував атаку, а Міноборони РФ заявило лише про один нібито збитий БпЛА над регіоном.

У Самарській області дрони атакували місто Сизрань, повідомив мер Сергій Володченков.

ASTRA із посиланням на місцевих пише про атаку на нафтозавод, на відео зафіксовано пожежу.

Міноборони РФ нарахувало вісім нібито збитих або перехоплених безпілотників над Самарською областю. Загалом над РФ і тимчасово окупованим Кримом за ніч – 41.

Також повідомляється про атаку на місто Грозний у Чечні. Кадри пошкодженого хмарочоса публікують активісти опозиційного руху NIYSO.

Пошкоджено "Грозний-сіти" – це комплекс хмарочосів у Грозному, розташований у центрі міста.

Про БпЛА над Чечнею Міноборони РФ не звітувало.

Фото: Telegram / niysoo

ASTRA пише, що за даними сервісу 2ГІС, у цьому будинку розташовуються офіси Ради безпеки Чечні, уповноваженого з прав людини, рахункової палати, виборчкому та інших відомств.