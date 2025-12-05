Россияне заявляют об ударах по нефтезаводу и порту. В Грозном прилетело в небоскреб – видео

Под ударом ночью был ряд регионов РФ, в том числе и Чечня

В ночь на 5 декабря Россию в очередной раз атаковали беспилотники, в частности под ударом были порт в Краснодарском крае, нефтезавод в Самарской области и столица Чечни – Грозный. Об этом сообщили оперштаб Краснодарского края, мэр Сызрани, местные паблики и ресурс ASTRA.

Оперштаб сообщил, что из-за атаки БпЛА повреждены элементы портовой инфраструктуры в городе Тюмрек.

Произошло возгорание, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. По предварительной информации, персонал эвакуирован.

ASTRA провела OSINT-анализ и утверждает, что горит газовый терминал в морском торговом порту в Темрюке.

Речь идет о порту в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов, в частности сжиженный углеводородный газ и другие нефтегрузы.

На сайте указано, что его основным видом деятельности является "перевалка генеральных, навалочных (в том числе зерновых и инертных), наливных грузов, предоставление в аренду производственных и складских мощностей".

Губернатор Краснодарского края не комментировал атаку, а Минобороны РФ заявило лишь об одном якобы сбитом БпЛА над регионом.

В Самарской области дроны атаковали город Сызрань, сообщил мэр Сергей Володченков.

ASTRA со ссылкой на местных пишет об атаке на нефтезавод, на видео зафиксирован пожар.

Минобороны РФ насчитало восемь якобы сбитых или перехваченных беспилотника над Самарской областью. Всего над РФ и временно оккупированным Крымом за ночь – 41.

Также сообщается об атаке на город Грозный в Чечне. Кадры поврежденного небоскреба публикуют активисты оппозиционного движения NIYSO.

Поврежден "Грозный-сити" – это комплекс небоскребов в Грозном, расположенный в центре города.

О БпЛА над Чечней Минобороны РФ не отчитывалось.

