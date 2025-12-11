Россию массированно атаковали дроны: десятки летели на Москву – видео
В ночь на 11 декабря Россию массированно атаковали беспилотники, в частности дроны летели на Москву, Новгородскую и Смоленскую области. Об этом сообщили представители местных властей и российский ресурс ASTRA.
Мэр Москвы Сергей Собянин с вечера 10 декабря и до утра 11-го отчитывается о якобы сбитых дронах над столицей России. Всего насчитал 32 беспилотника.
О последствиях атаки традиционно для российских властей он не сообщает – пишет лишь о "падении обломков" после "сбития".
"Аэрофлот" объявил, что о переносе и отмене некоторых рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства.
ASTRA, ссылаясь на местных, сообщает, что также под атакой БпЛА был Великий Новгород в Новгородской области. Возник пожар.
Местные утверждают, что атакован завод минеральных удобрений "Акрон", однако OSINT-аналитик ASTRA говорит, что от места съемки до территории завода – от 8 км. Зона, где могла быть вспышка, пересекается с "Акроном", но пожар на заводе этими кадрами подтвердить невозможно.
Также дроны прилетели в Дорогобуж Смоленской области. ASTRA со ссылкой на очевидцев пишет, что под атакой было предприятие ПАО "Дорогобуж". Это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции.
Минобороны РФ в общей сложности насчитало 287 якобы сбитых или перехваченных БпЛА. Большинство (118) – над Брянской областью. Над территорией Московского региона – 40, из них 32 летели на столицу РФ. Над Новгородской областью военное ведомство РФ насчитало 19 БпЛА, а над Смоленской – шесть.
- Россия почти каждую ночь находится под атакой дронов. В ночь на 9 декабря о взрывах сообщали жители Чебоксар в Чувашии.
- 9 декабря Зеленский сообщил, что Украина уже использует для ударов баллистические ракеты "Сапсан" своего производства.
