Россию массированно атаковали дроны: десятки летели на Москву – видео

Беспилотники атаковали Москву, Новгородскую и Смоленскую области РФ. Всего было почти 300 БпЛА

Москва, Кремль (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

В ночь на 11 декабря Россию массированно атаковали беспилотники, в частности дроны летели на Москву, Новгородскую и Смоленскую области. Об этом сообщили представители местных властей и российский ресурс ASTRA.

Мэр Москвы Сергей Собянин с вечера 10 декабря и до утра 11-го отчитывается о якобы сбитых дронах над столицей России. Всего насчитал 32 беспилотника.

О последствиях атаки традиционно для российских властей он не сообщает – пишет лишь о "падении обломков" после "сбития".

"Аэрофлот" объявил, что о переносе и отмене некоторых рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства.

ASTRA, ссылаясь на местных, сообщает, что также под атакой БпЛА был Великий Новгород в Новгородской области. Возник пожар.

Местные утверждают, что атакован завод минеральных удобрений "Акрон", однако OSINT-аналитик ASTRA говорит, что от места съемки до территории завода – от 8 км. Зона, где могла быть вспышка, пересекается с "Акроном", но пожар на заводе этими кадрами подтвердить невозможно.

Также дроны прилетели в Дорогобуж Смоленской области. ASTRA со ссылкой на очевидцев пишет, что под атакой было предприятие ПАО "Дорогобуж". Это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции.

Минобороны РФ в общей сложности насчитало 287 якобы сбитых или перехваченных БпЛА. Большинство (118) – над Брянской областью. Над территорией Московского региона – 40, из них 32 летели на столицу РФ. Над Новгородской областью военное ведомство РФ насчитало 19 БпЛА, а над Смоленской – шесть.