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Зеленский: Медреформу оценит коллегия выдающихся врачей

Зеленский: Медреформу оценит коллегия выдающихся врачей - Фото
Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба президента)
19.02.2020, 14:02

Задачей коллегии известных врачей, по словам Владимира Зеленского, станет выяснить, туда ли идет страна в сфере медицины

При президенте в ближайшее время будет создана коллегия из выдающихся врачей для оценки медицинской реформы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил сегодня, 19 февраля, во время посещения больницы в Борисполе.

По его словам, коллегия должна собраться уже на этой неделе, в ее состав войдут "очень известные врачи".

Задачей коллегии станет анализ уже прошедшей части реформы и той части, которая ожидается, чтобы выяснить, "туда мы идем всей страной, или не туда", рассказал президент.

По словам Зеленского, он надеется получить выводы коллегии уже к первому марта, поскольку в апреле должна начаться вторая часть медицинской реформы.

  • В январе 2018 года вступил в силу закон о медиинской реформе.
  • Итоги реформы за 2018 год подвела бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
  • В январе о ходе и будущем медицинской реформы рассказал бывший глава нацслужбы здоровья Олег Петренко.
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Владимир Зеленский медреформа
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