Зеленский: Медреформу оценит коллегия выдающихся врачей

Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба президента)

При президенте в ближайшее время будет создана коллегия из выдающихся врачей для оценки медицинской реформы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил сегодня, 19 февраля, во время посещения больницы в Борисполе.

По его словам, коллегия должна собраться уже на этой неделе, в ее состав войдут "очень известные врачи".

Задачей коллегии станет анализ уже прошедшей части реформы и той части, которая ожидается, чтобы выяснить, "туда мы идем всей страной, или не туда", рассказал президент.

По словам Зеленского, он надеется получить выводы коллегии уже к первому марта, поскольку в апреле должна начаться вторая часть медицинской реформы.