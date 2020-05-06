Ослабление карантина. Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве как минимум до 22 мая. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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В то же время будет увеличено количество маршрутов электротранспорта в районы, которые мало охвачены сообщением. А метро, по его словам, начнет работать по решению Кабмина, но "это будет не сразу".
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Кличко добавил, что бизнес, который откроется в рамках ослабления ограничений, "должен решить вопрос с подвозом сотрудников на место работы".
При этом мэр напомнил, что пригородный транспорт правительство обещало запустить первым – вместе с ослаблением карантина.
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