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Ослабление карантина. Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве

Ослабление карантина. Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве - Фото
Фото: pixabay.com
06.05.2020, 13:05

Ограниченная работа транспорта будет в Киеве как минимум до 22 мая. Однако Кличко говорит, что маршруты электротранспорта расширят

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве как минимум до 22 мая. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В то же время будет увеличено количество маршрутов электротранспорта в районы, которые мало охвачены сообщением. А метро, по его словам, начнет работать по решению Кабмина, но "это будет не сразу".

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Кличко добавил, что бизнес, который откроется в рамках ослабления ограничений, "должен решить вопрос с подвозом сотрудников на место работы".

При этом мэр напомнил, что пригородный транспорт правительство обещало запустить первым – вместе с ослаблением карантина.

  • 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят и после 22 мая.
  • В тот же день Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать первый этап ослаблений карантина с 12 мая, и рассказал, какие предприятия заработают. 
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что не позволит снять ограничения на общественный транспорт 11 мая, поскольку это может "поставить крест" на всем карантине.
  • С начала эпидемии в Киеве коронавирус зафиксировали у 1651 человека, 28 больных COVID-19 умерли.

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Марк Сировой
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