Ослабление карантина. Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве

Фото: pixabay.com

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве как минимум до 22 мая. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В то же время будет увеличено количество маршрутов электротранспорта в районы, которые мало охвачены сообщением. А метро, по его словам, начнет работать по решению Кабмина, но "это будет не сразу".

Смотрите также: Летом возобновления международного авиасообщения не будет – Кулеба

Кличко добавил, что бизнес, который откроется в рамках ослабления ограничений, "должен решить вопрос с подвозом сотрудников на место работы".

При этом мэр напомнил, что пригородный транспорт правительство обещало запустить первым – вместе с ослаблением карантина.

4 мая Кабмин продлил Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует , что карантин продлят и после 22 мая. карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

В тот же день Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать первый этап ослаблений карантина с 12 мая, и рассказал , какие предприятия заработают.

Главн ый санврач Виктор Ляшко говорит , что не позволит снять ограничения на общественный транспорт 11 мая, поскольку это может "поставить крест" на всем карантине.

С начала эпидемии в Киеве коронавирус зафиксировали у 1651 человека, 28 больных COVID-19 умерли.

Читайте также: Карантин. В Киеве проверили 37 рынков и разрешили работать лишь пяти – карта