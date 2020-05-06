В Киеве 68 новых случаев COVID-19, из них 17 - в Киево-Печерской Лавре

Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 68 человек, 17 случаев - в Киево-Печерской Лавре. Об этом на брифинге заявил мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - трое медиков. За сутки от COVID-19 выздоровели восемь человек, всего выздоровевших в Киеве - 99. С начала эпидемии в столице коронавирус подтвержден у 1651 человека, 28 случаев - летальные.

Больше всего заболевших за сутки в Печерском районе - 23, в Дарницком - 17. В Святошинском районе новых случаев не зафиксировано.

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Данные по районам:

Печерский - 359 случаев (23 новых);

Дарницкий - 278 (17);

Соломенский - 158 (5);

Днепровский - 150 (1);

Голосеевский - 149 (4);

Деснянский - 142 (7);

Шевченковский - 123 (4);

Оболонский - 116 (3);

Святошинский - 97 (0);

Подольский - 79 (4).

На 09:00 6 мая в Украине выявили 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.

В Днепропетровской области за сутки подтверждено 90 случаев COVID-19, это наибольшее число новых заболевших по всей Украине.

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