В Киеве 68 новых случаев COVID-19, из них 17 - в Киево-Печерской Лавре

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 68 человек, 17 случаев - в Киево-Печерской Лавре. Об этом на брифинге заявил мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших - трое медиков. За сутки от COVID-19 выздоровели восемь человек, всего выздоровевших в Киеве - 99. С начала эпидемии в столице коронавирус подтвержден у 1651 человека, 28 случаев - летальные.
Больше всего заболевших за сутки в Печерском районе - 23, в Дарницком - 17. В Святошинском районе новых случаев не зафиксировано.
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Данные по районам:
Печерский - 359 случаев (23 новых);
Дарницкий - 278 (17);
Соломенский - 158 (5);
Днепровский - 150 (1);
Голосеевский - 149 (4);
Деснянский - 142 (7);
Шевченковский - 123 (4);
Оболонский - 116 (3);
Святошинский - 97 (0);
Подольский - 79 (4).
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