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Коронавирус. В Украине 487 новых случаев COVID-19, всего - 13 184 заболевших

Коронавирус. В Украине 487 новых случаев COVID-19, всего - 13 184 заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
06.05.2020, 09:20

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 487 новых случаев COVID-19, это на 121 больше, чем сутками ранее

В Украине за сутки подтверждено 487 новых случаев COVID-19, 11 человек умерло от болезни. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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На 09:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 487 новых случаев (сутками ранее - 366), 11 человек умерло (сутками ранее - 13), 118 выздоровели (сутками ранее - 256).

На амбулаторном лечении 9304 пациента, из них 744 ребенка и 2112 медиков. Госпитализировано 3880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 169 человек, из них один ребенок и 14 медиков.

  • 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.
  • Всего в мире на утро 6 мая выявлено 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.

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Денис Юдин
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