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В Днепропетровской области вспышка коронавируса - 90 новых случаев за сутки

В Днепропетровской области вспышка коронавируса - 90 новых случаев за сутки - Фото
Днепр. Карантин (фото - dniprorada.gov.ua)
06.05.2020, 11:12

В Кривом Роге за сутки подтвердили 40 новых случаев COVID-19, в Днепре - 34, по всей Днепропетровской области - 90

В Днепропетровской области за сутки подтверждено 90 случаев COVID-19, это наибольшее число новых заболевших по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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Больше всего заболевших за сутки в области - в Кривом Роге, 40 новых случаев. 34 случая подтверждены в Днепре, три - в Никополе, по одному в Каменском и Новомосковске. В Софиевском районе - шесть заболевших, по одному - в Криничанском, Солонянском, Днепровском, Криворожском и Новомосковском районах.

Всего в Днепропетровской области 568 заболевших коронавирусной инфекцией, 72 пациента выздоровели, четверо умерли.

  • Предыдущий раз большое число заболевших COVID-19 в Днепропетровской области фиксировалось 2 мая: заболели 72 человека.
  • На 09:00 6 мая в Украине выявили 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.

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Денис Юдин
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