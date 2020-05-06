В Днепропетровской области вспышка коронавируса - 90 новых случаев за сутки

В Днепропетровской области за сутки подтверждено 90 случаев COVID-19, это наибольшее число новых заболевших по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
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Больше всего заболевших за сутки в области - в Кривом Роге, 40 новых случаев. 34 случая подтверждены в Днепре, три - в Никополе, по одному в Каменском и Новомосковске. В Софиевском районе - шесть заболевших, по одному - в Криничанском, Солонянском, Днепровском, Криворожском и Новомосковском районах.
Всего в Днепропетровской области 568 заболевших коронавирусной инфекцией, 72 пациента выздоровели, четверо умерли.
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