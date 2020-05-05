Карантин. В Киеве проверили 37 рынков и разрешили работать лишь пяти – карта

Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков в Киеве на соответствие карантинным требованиям, пять из них начнут работу в ближайшие дни. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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Сегодня открываются Демеевский (Голосеевский район), Маяк (Деснянский) и Базар на Лесной. Завтра начнут работу Владимирский и Печерский.
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Мэр подчеркнул, что еще несколько дней назад к работе не был готов ни один из рынков. Он также сообщил, что столичным кафе разрешили работать на вынос.
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Инфографика - пресс-служба Кличко