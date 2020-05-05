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Карантин. В Киеве проверили 37 рынков и разрешили работать лишь пяти – карта

Карантин. В Киеве проверили 37 рынков и разрешили работать лишь пяти – карта - Фото
Продуктовый рынок (Фото: omr.gov.ua)
05.05.2020, 12:49

По словам Кличко, еще несколько дней назад к работе в условиях карантина не был готов ни один столичный продовольственный рынок

Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков в Киеве на соответствие карантинным требованиям, пять из них начнут работу в ближайшие дни. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Сегодня открываются Демеевский (Голосеевский район), Маяк (Деснянский) и Базар на Лесной. Завтра начнут работу Владимирский и Печерский.

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Мэр подчеркнул, что еще несколько дней назад к работе не был готов ни один из рынков. Он также сообщил, что столичным кафе разрешили работать на вынос.

  • 29 апреля Кабмин разрешил продовольственным рынкам возобновить работу при условии, что она будет регламентироваться четкими санитарными нормами. Решение об открытии продовольственного рынка будет принимать территориальный орган Госпродпотребслужбы.
  • Вчера Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят и после 22 мая.
  • Вчера Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать первый этап ослаблений карантина с 12 мая, и рассказал, какие предприятия заработают. 

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Инфографика - пресс-служба Кличко

Марк Сировой
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