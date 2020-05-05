Карантин. В Киеве проверили 37 рынков и разрешили работать лишь пяти – карта

Продуктовый рынок (Фото: omr.gov.ua)

Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков в Киеве на соответствие карантинным требованиям, пять из них начнут работу в ближайшие дни. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Сегодня открываются Демеевский (Голосеевский район), Маяк (Деснянский) и Базар на Лесной. Завтра начнут работу Владимирский и Печерский.

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Мэр подчеркнул, что еще несколько дней назад к работе не был готов ни один из рынков. Он также сообщил, что столичным кафе разрешили работать на вынос.

29 апреля Кабмин разрешил продовольственным рынкам возобновить работу при условии, что она будет регламентироваться четкими санитарными нормами. Решение об открытии продовольственного рынка будет принимать территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Вчера Кабмин продлил Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует , что карантин продлят и после 22 мая. карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

Вчера Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать первый этап ослаблений карантина с 12 мая, и рассказал , какие предприятия заработают.

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Инфографика - пресс-служба Кличко