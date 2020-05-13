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Коронавирус. В Минздраве назвали контрольные даты по выходу из карантина

Коронавирус. В Минздраве назвали контрольные даты по выходу из карантина - Фото
Киев на карантине (Фото - Сергей Долженко, EPA)
13.05.2020, 10:49

Глава Минздрава Максим Степанов говорит, что есть четкий алгоритм с контрольными датами по выходу из карантина. Его презентуют на этой неделе

Выход из коронавирусного карантина будет происходить поэтапно, если к контрольным датам будут достигнуты эпидемиологические показатели. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Есть разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас по этим показателям есть  прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем этого достичь. Это контрольные даты, которые мы разработали для себя. Например, 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее", - сказал он.

Также, по словам Степанова, в Минздраве есть четкий алгоритм по снятию ограничений, который должны представить уже на этой неделе.

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступили в силу 11 мая.
  • Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая будет продлен. По словам премьера, Кабмин будет рассчитывать, когда появится возможность вводить каждый из пяти этапов ослабления ограничений.
  • В Украине за 12 мая подтверждено 402 новых случая COVID-19, выздоровело 343 человека - это рекордное для Украины количество с начала эпидемии.

Смотрите также: Коронавирус. В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая – карта

 

Марк Сировой
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