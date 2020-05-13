Коронавирус. В Минздраве назвали контрольные даты по выходу из карантина

Выход из коронавирусного карантина будет происходить поэтапно, если к контрольным датам будут достигнуты эпидемиологические показатели. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"Есть разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем этого достичь. Это контрольные даты, которые мы разработали для себя. Например, 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее", - сказал он.
Также, по словам Степанова, в Минздраве есть четкий алгоритм по снятию ограничений, который должны представить уже на этой неделе.
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