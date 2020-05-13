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Коронавирус. В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая – карта

Коронавирус. В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая – карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
13.05.2020, 09:28

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской области, в пяти областях новых случаев коронавируса нет

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Харьковской, Черновицкой и Винницкой областях, в пяти областях - ни одного нового случая. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в шести регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Харьковской (49), Черновицкой (48) и Винницкой (48) областях. В Запорожской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

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Данные по областям:

Черновицкая - 2444 заболевших (48 новых случаев);

Киев - 1960 (30);

Ивано-Франковская - 1144 (11);

Киевская - 1049 (26);

Ровенская - 1045 (17);

Тернопольская - 1028 (7);

Львовская - 870 (45);

Днепропетровская - 773 (25);

Закарпатская - 764 (16);

Одесская - 680 (27);

Харьковская - 672 (49);

Винницкая - 628 (48);

Житомирская - 530 (5);

Волынская - 510 (14);

Кировоградская - 428 (3);

Черкасская - 346 (3);

Запорожская - 331 (0);

Полтавская - 257 (9);

Николаевская - 225 (0);

Хмельницкая - 196 (14);

Херсонская - 165 (3);

Сумская - 157 (0);

Донецкая - 102 (2);

Черниговская - 79 (0);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Вчера глава Винницкой ОГА заявил о том, что в области есть признаки начала второй волны эпидемии коронавируса.
  • На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели.

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Инфографика - пресс-служба МОЗ

Денис Юдин
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