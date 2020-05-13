Коронавирус. В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая – карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Харьковской, Черновицкой и Винницкой областях, в пяти областях - ни одного нового случая. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в шести регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Харьковской (49), Черновицкой (48) и Винницкой (48) областях. В Запорожской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
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Данные по областям:
Черновицкая - 2444 заболевших (48 новых случаев);
Киев - 1960 (30);
Ивано-Франковская - 1144 (11);
Киевская - 1049 (26);
Ровенская - 1045 (17);
Тернопольская - 1028 (7);
Львовская - 870 (45);
Днепропетровская - 773 (25);
Закарпатская - 764 (16);
Одесская - 680 (27);
Харьковская - 672 (49);
Винницкая - 628 (48);
Житомирская - 530 (5);
Волынская - 510 (14);
Кировоградская - 428 (3);
Черкасская - 346 (3);
Запорожская - 331 (0);
Полтавская - 257 (9);
Николаевская - 225 (0);
Хмельницкая - 196 (14);
Херсонская - 165 (3);
Сумская - 157 (0);
Донецкая - 102 (2);
Черниговская - 79 (0);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Инфографика - пресс-служба МОЗ