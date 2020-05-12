Коронавирус. В Винницкой области есть признаки начала второй волны – глава ОГА

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В Винницкой области фиксируются признаки начала второй волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил глава областной госадминистрации Владислав Скальский.

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"Могу констатировать – мы имеем признаки начала второй волны заболевания коронавирусом в Винницкой области. На протяжении первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания", – сказал он.

По словам Скальского, в области не прошли "вчерашний экзамен на сознательность и соблюдение правил безопасности". Он отметил, что граждане некорректно и недопустимо трактовали правила ослабления карантина.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пока рано снимать ограничения на работу общественного транспорта – он продолжит работу по спецбилетам до 22 мая.

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