Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж

В первый день ослабления карантина, 11 мая, на одесском побережье - толпы отдыхающих. Об этом сообщает Думская.

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Одесситы даже во время строгих карантинных ограничений не переставали посещать Аркадию и Трассу здоровья.

Некоторые отдыхающие расположились за столиками целыми компаниями. Многие облюбовали пляжи, которые в это время года еще не загромождены топчанами и настилами.

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Очереди выстроились возле пунктов аренды велосипедов и самокатов. Люди не соблюдали социальную дистанцию.

Торгово-развлекательные центры были закрыты.