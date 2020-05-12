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12.05.2020, 15:27

Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж

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Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж
Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж
Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж Одесса. Ослабление карантина: толпы отдыхающих и пустые ТРЦ - фоторепортаж

В Одессе некоторые отдыхающие расположились за столиками целыми компаниями

В первый день ослабления карантина, 11 мая, на одесском побережье - толпы отдыхающих. Об этом сообщает Думская.

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Одесситы даже во время строгих карантинных ограничений не переставали посещать Аркадию и Трассу здоровья.

Некоторые отдыхающие расположились за столиками целыми компаниями. Многие облюбовали пляжи, которые в это время года еще не загромождены топчанами и настилами.

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Очереди выстроились возле пунктов аренды велосипедов и самокатов. Люди не соблюдали социальную дистанцию.

Торгово-развлекательные центры были закрыты.

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Теги: одесса, фото, карантин, коронавирус, Аркадия
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