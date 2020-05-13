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Ляшко: В Киеве, Харькове и Днепре метро, возможно, откроется неодновременно

Ляшко: В Киеве, Харькове и Днепре метро, возможно, откроется неодновременно - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
13.05.2020, 23:44

Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, возможно, будет возобновлена неодновременно

Работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, возможно, возобновится неодновременно – это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городах. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире UA: Українське радіо.

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Ляшко отметил, что он не поддержит введение пропускной системы в метро. Как он пояснил, опыт западных стран показывает – при использовнии спецпропусков, у турникетов скапливается много народу и это гораздо хуже, чем пребывание пассажиров в вагонах или на перронах.

Главный санврач сообщил, что вопрос открытия метрополитена 25 мая будет рассматриваться на заседании правительства, и решение по нему будет зависеть от эпидситуации.

"Мы говорим о трех городах – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроют в один момент метрополитен. Мы точно примем решение в правительстве, что с такого-то числа на третьем этапе разрешаем открывать метро, но это не значит, что все три откроем одновременно, потому что эпидситуацию спрогнозировать сложно", – заявил Ляшко.

  • Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 22 мая в столице планируют возобновить обычный режим работы наземного общественного транспорта.
Наталия Медведева
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