Коронавирус. Метро Киева будет работать без жетонов после карантина

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После ослабления карантина и возобновления работы в киевском метро будут использовать только электронные билеты, а жетоны продавать перестанут. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.

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При этом отмечается, что в течение месяца после возобновления работы можно будет использовать те жетоны, которые были куплены раньше.

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Пассажиры смогут оплатить поездку на турникетах с помощью:

- KyivSmartCard;

- Мобильного приложения KyivSmardСard;

- Карточки метро (до 31 марта 2021-го)

- Бесконтактной банковской карточки любой платежной системы на желтых турникетах;

- Мобильных приложений Google Pay и Apple Pay;

- Разовых билетов с QR-кодом (бумажных или электронных).

До возобновления работы метро электронный билет можно приобрести в Т-киосках, которые в основном размещены у остановок общественного транспорта.

Пассажиры льготных столичных категорий должны использовать карту киевлянина. Общегосударственные льготные категории обязаны показывать оригинал удостоверения.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил , что столичные власти будут готовы открыть метро с 25 мая, если разрешит Кабмин.

Вчера вечером премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая, если позволят условия, — метро.

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