Коронавирус. Метро Киева будет работать без жетонов после карантина

После ослабления карантина и возобновления работы в киевском метро будут использовать только электронные билеты, а жетоны продавать перестанут. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.
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При этом отмечается, что в течение месяца после возобновления работы можно будет использовать те жетоны, которые были куплены раньше.
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Пассажиры смогут оплатить поездку на турникетах с помощью:
- KyivSmartCard;
- Мобильного приложения KyivSmardСard;
- Карточки метро (до 31 марта 2021-го)
- Бесконтактной банковской карточки любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильных приложений Google Pay и Apple Pay;
- Разовых билетов с QR-кодом (бумажных или электронных).
До возобновления работы метро электронный билет можно приобрести в Т-киосках, которые в основном размещены у остановок общественного транспорта.
Пассажиры льготных столичных категорий должны использовать карту киевлянина. Общегосударственные льготные категории обязаны показывать оригинал удостоверения.
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