Смягчение карантина. С 25 мая Кабмин разрешит работу метро - Шмыгаль

С 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая — метро. Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений карантина. То есть мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта", - сказал он.
Также будут открыты гостиницы, кроме хостелов. Однако рестораны и бассейны в отелях работать не будут, отметил Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, будет "смягчена возможность проведения служб в храмах" — из расчета один человек на 10 кв м.
Также будет разрешено проведение спортивных соревнований.
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"С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация", - сказал Шмыгаль.
Соответствующее решение Кабмин будет принимать в среду, 20 мая.
Международное авиасообщение, по словам премьера, может возобновиться в июне.
Сегодня Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации для работы городского и междугороднего общественного автотранспорта.