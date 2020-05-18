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Смягчение карантина. С 25 мая Кабмин разрешит работу метро - Шмыгаль

Смягчение карантина. С 25 мая Кабмин разрешит работу метро - Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.05.2020, 23:47

20 мая правительство примет решение об открытии метро и детских садов, сказал премьер

С 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая — метро. Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений карантина. То есть мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта", - сказал он.

Также будут открыты гостиницы, кроме хостелов. Однако рестораны и бассейны в отелях работать не будут, отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, будет "смягчена возможность проведения служб в храмах" — из расчета один человек на 10 кв м.

Также будет разрешено проведение спортивных соревнований.

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"С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация", - сказал Шмыгаль.

Соответствующее решение Кабмин будет принимать в среду, 20 мая.

Международное авиасообщение, по словам премьера, может возобновиться в июне.

Сегодня Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации для работы городского и междугороднего общественного автотранспорта.

Вадим Ребрина
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метро карантин Денис Шмыгаль коронавирус
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