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Минздрав обнародовал предварительные правила работы общественного автотранспорта

Минздрав обнародовал предварительные правила работы общественного автотранспорта - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
18.05.2020, 17:17

Главный государственный санврач Виктор Ляшко распорядился провести общественное обсуждение правил

Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации для работы городского и междугороднего общественного автотранспорта.

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Главный государственный санврач Виктор Ляшко распорядился провести общественное обсуждение рекомендаций. После этого они могут быть введены в действие.

Рекомендации для работы общественного транспорта:

- измерение температуры всем работникам перед началом смены;

- водитель, кондукторы должны постоянно находится в масках;

- пассажиров без масок перевозить запрещается;

- также запрещается перевозить пассажиров стоя, используются только сидячие места (если транспорт идет в область, в которой не действуют ослабления карантина, то разрешается использовать только 50% мест для сидения);

- перед каждым рейсом в транспорте проводится влажная уборка с обработкой поручней и сидений.

- в помещении автостанции может находится не больше одного человека на 10 кв м;

- залы ожидания рейсов работать не будут;

- в очереди в кассы дистанция между ожидающими должна составлять 1,5 м;

- пассажиры и персонал должны быть в масках.

  • 21 апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ослаблять карантин на транспорте начнут с пригородных электричек, однако там, как и во всех видах транспорта, будут действовать ограничения.
  • 14 мая он сообщил, что Министерство инфраструктуры и Министерства здравоохранения к концу недели согласуют этапы запуска общественного транспорта.

Вадим Ребрина
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