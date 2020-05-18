Минздрав обнародовал предварительные правила работы общественного автотранспорта

Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации для работы городского и междугороднего общественного автотранспорта.
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Главный государственный санврач Виктор Ляшко распорядился провести общественное обсуждение рекомендаций. После этого они могут быть введены в действие.
Рекомендации для работы общественного транспорта:
- измерение температуры всем работникам перед началом смены;
- водитель, кондукторы должны постоянно находится в масках;
- пассажиров без масок перевозить запрещается;
- также запрещается перевозить пассажиров стоя, используются только сидячие места (если транспорт идет в область, в которой не действуют ослабления карантина, то разрешается использовать только 50% мест для сидения);
- перед каждым рейсом в транспорте проводится влажная уборка с обработкой поручней и сидений.
- в помещении автостанции может находится не больше одного человека на 10 кв м;
- залы ожидания рейсов работать не будут;
- в очереди в кассы дистанция между ожидающими должна составлять 1,5 м;
- пассажиры и персонал должны быть в масках.