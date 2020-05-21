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Шмыгаль заявил, что летальность коронавируса в Украине вдвое ниже, чем в Швеции

Шмыгаль заявил, что летальность коронавируса в Украине вдвое ниже, чем в Швеции - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.05.2020, 13:34

Премьер говорит – "цифры доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались"

Промежуточный показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине находится в пределах 2,7—2,9%. Об этом на совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Банковой.

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Он сообщил, что в Швеции этот показатель равен 6,25%, в Британии – 5,7%.

Шмыгаль говорит о показателе смертности, однако цифры, которыми он оперирует, отражают летальность болезни в стране.

СПРАВКА. Летальность (CFR, сase fatality ratio) - пропорция "умершие/все заболевшие (как выздоровевшие, так и скончавшиеся)" за время эпидемии; показатель для оценки вероятности умереть, если заразился.

Смертность (IFR, infection fatality rate) - число смертей от инфекции за определенное время во всей популяции (в стране, на континенте, в мире). Пока эпидемия не закончена, нельзя точно определить этот показатель.

Президент Владимир Зеленский сказал, что "надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно".

В начале мая в США вывели предварительную оценку уровня смертности от SARS-CoV-2 — 1,3%. По другим оценкам, этот показатель находится в пределах 0,66—1,4%.

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Евгений Пилипенко
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