Шмыгаль заявил, что летальность коронавируса в Украине вдвое ниже, чем в Швеции

Промежуточный показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине находится в пределах 2,7—2,9%. Об этом на совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Банковой.
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Он сообщил, что в Швеции этот показатель равен 6,25%, в Британии – 5,7%.
Шмыгаль говорит о показателе смертности, однако цифры, которыми он оперирует, отражают летальность болезни в стране.
Президент Владимир Зеленский сказал, что "надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно".
В начале мая в США вывели предварительную оценку уровня смертности от SARS-CoV-2 — 1,3%. По другим оценкам, этот показатель находится в пределах 0,66—1,4%.
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