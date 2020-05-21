Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины: карта

В Ровенской области зафиксировано наибольшее суточное число заболевших коронавирусом с начала эпидемии, в Черкасской области новых пациентов с диагнозом COVID-19 нет. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Киеве (65), Ровенской (70) и Киевской (55) областях. В Черкасской области за сутки нет ни одного заболевшего.
Данные по областям:
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Черновицкая - 2842 заболевших (46 за сутки);
Киев - 2475 (65);
Киевская - 1316 (55);
Ровенская - 1287 (70);
Ивано-Франковская - 1257 (11);
Львовская - 1175 (39);
Тернопольская - 1098 (9);
Закарпатская - 964 (42);
Днепропетровская - 856 (7);
Харьковская - 851 (15);
Одесская - 806 (14);
Винницкая - 788 (22);
Волынская - 698 (22);
Житомирская - 589 (6);
Кировоградская - 455 (5);
Запорожская - 398 (13);
Черкасская - 381 (0);
Хмельницкая - 294 (14);
Николаевская - 274 (10);
Полтавская - 266 (1);
Херсонская - 173 (1);
Сумская - 165 (1);
Донецкая - 138 (5);
Черниговская - 117 (2);
Луганская - 43 (1).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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