Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины: карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Ровенской области зафиксировано наибольшее суточное число заболевших коронавирусом с начала эпидемии, в Черкасской области новых пациентов с диагнозом COVID-19 нет. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Киеве (65), Ровенской (70) и Киевской (55) областях. В Черкасской области за сутки нет ни одного заболевшего.

Данные по областям:

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Черновицкая - 2842 заболевших (46 за сутки);

Киев - 2475 (65);

Киевская - 1316 (55);

Ровенская - 1287 (70);

Ивано-Франковская - 1257 (11);

Львовская - 1175 (39);

Тернопольская - 1098 (9);

Закарпатская - 964 (42);

Днепропетровская - 856 (7);

Харьковская - 851 (15);

Одесская - 806 (14);

Винницкая - 788 (22);

Волынская - 698 (22);

Житомирская - 589 (6);

Кировоградская - 455 (5);

Запорожская - 398 (13);

Черкасская - 381 (0);

Хмельницкая - 294 (14);

Николаевская - 274 (10);

Полтавская - 266 (1);

Херсонская - 173 (1);

Сумская - 165 (1);

Донецкая - 138 (5);

Черниговская - 117 (2);

Луганская - 43 (1).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

На утро 21 мая в мире заболели 5 087 859 человек, 329 768 пациентов умерли, 2 022 727 – выздоровели.

В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина, сообщили в Минздраве.

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