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Коронавирус. Более пяти миллионов человек заболели COVID-19 – динамика пандемии

Коронавирус. Более пяти миллионов человек заболели COVID-19 – динамика пандемии - Фото
Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)
21.05.2020, 07:23

COVID-19 заболели более пяти миллионов человек, около 330 000 умерли. Больше всего случаев коронавируса – в США, России и Бразилии

Коронавирусной болезнью COVID-19 заболели более пяти миллионов человек во всем мире: больше всего инфицированных выявлено в США, России и Бразилии. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.

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На 7:00 утра 21 мая в мире заболели 5 087 859 человек, 329 768 пациентов умерли, 2 022 727 – выздоровели.

Больше всего инфицированных в США – 1 591 991 (+21 408 за сутки). Умерли 94 994 (+1461) человек, 370 076 больных выздоровели.

В России – 308 705 случаев (+8764), 2 972 (+135) летальных. Выздоровели 85 392 пациентов.

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В Бразилии – больше всего в мире новых заболевших коронавирусом за сутки. В стране подтвердили COVID-19 у 293 357 человек (+21 472), умерли 18 894 человек (+911), выздоровели 116 683.

В Испании зарегистрировали 279 524 пациентов (+721), умерли 27 888 человек (+110). Выздоровели – 196 958 больных.

В Великобритании – 248 293 заболевших, число новых случаев и общее количество выздоровевших не сообщается. В стране умерли 35 704 пациентов (+363).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 227 364 (+665) людей. Умерли 32 330 (+161) человек, 132 282 – выздоровели.

В Германии, Турции, Иране, Индии и Перу – более 100 000 выявленных инфицированных.

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Марк Сировой
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