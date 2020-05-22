Карантин. В метро Киева не будут ограничивать число людей и мерить температуру

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

В метро Киева не будут ограничивать количество пассажиров и не будут мерить температуру на входе, когда "подземка" возобновит работу после ослабления коронавирусного карантина. Об этом рассказал в эфире Украина 24 замглавы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский.

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На вопрос журналистов о том, будут ли ограничивать число пассажиров в метро, он сказал, что это сделать невозможно. Также невозможно, по его словам, мерить всем температуру.

В то же время чиновник подчеркнул, что люди в метро должны будут находиться в масках и перчатках. Соблюдение этого правила будут контролировать дежурные по станции.

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Он также попросил людей старше 60 лет, которые входят в группу риска коронавирусной болезни COVID-19, не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая, если позволят условия, — метро.

мэр Киева Виталий Кличко Сегодня сообщил , что ослабления карантина в Киеве находятся под угрозой, поскольку эпидемиологическая ситуация в городе не соответствует одному из требований Минздрава.

Сегодня мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что метро в городе откроется с 25 мая.

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