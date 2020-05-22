Ослабление карантина. Метро Харькова начнет работу 25 мая - Кернес

Фото: пресс-служба Харьковского метрополитена

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая. Об этом в Telegram сообщил мэр города Геннадий Кернес.

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"В связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая", - сообщил Кернес.

Мэр напомнил, что карантин не отменен, и в транспорте, включая метро, нужно придерживаться санитарных норм.

17 марта харьковское метро было закрыто.

На утро 22 мая в Харьковской области зарегистрировано 866 заболевших COVID-19, за сутки 15 новых случаев. Область соответствует критериям МОЗ для ослабления карантина.

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