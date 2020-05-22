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Коронавирус. В Украине уже восемь регионов, где заболели более 1000 человек

Коронавирус. В Украине уже восемь регионов, где заболели более 1000 человек - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
22.05.2020, 09:32

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве

В восьми регионах Украины число заболевших коронавирусом превысило 1000 человек. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.

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С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве.

Данные по областям:

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

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Черновицкая - 2905 заболевших (63 за сутки);

Киев - 2522 (47);

Киевская - 1344 (28);

Ровенская - 1323 (36);

Ивано-Франковская - 1268 (11);

Львовская - 1240 (65);

Тернопольская - 1105 (7);

Закарпатская - 1003 (39);

Харьковская - 866 (15);

Днепропетровская - 859 (3);

Винницкая - 824 (36);

Одесская - 814 (8);

Волынская - 740 (42);

Житомирская - 607 (18);

Кировоградская - 460 (5);

Запорожская - 401 (3);

Черкасская - 383 (2);

Хмельницкая - 299 (5);

Николаевская - 277 (3);

Полтавская - 266 (0);

Херсонская - 173 (0);

Сумская - 166 (1);

Донецкая - 141 (3);

Черниговская - 119 (2);

Луганская - 43 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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Карта - пресс-служба Центра общественного здоровья

Денис Юдин
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