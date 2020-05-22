Коронавирус. В Украине уже восемь регионов, где заболели более 1000 человек

В восьми регионах Украины число заболевших коронавирусом превысило 1000 человек. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья.
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С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве.
Данные по областям:
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Черновицкая - 2905 заболевших (63 за сутки);
Киев - 2522 (47);
Киевская - 1344 (28);
Ровенская - 1323 (36);
Ивано-Франковская - 1268 (11);
Львовская - 1240 (65);
Тернопольская - 1105 (7);
Закарпатская - 1003 (39);
Харьковская - 866 (15);
Днепропетровская - 859 (3);
Винницкая - 824 (36);
Одесская - 814 (8);
Волынская - 740 (42);
Житомирская - 607 (18);
Кировоградская - 460 (5);
Запорожская - 401 (3);
Черкасская - 383 (2);
Хмельницкая - 299 (5);
Николаевская - 277 (3);
Полтавская - 266 (0);
Херсонская - 173 (0);
Сумская - 166 (1);
Донецкая - 141 (3);
Черниговская - 119 (2);
Луганская - 43 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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Карта - пресс-служба Центра общественного здоровья