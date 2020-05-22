Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ослабление карантина в Киеве под угрозой: один из критериев не выполнен - Кличко

Ослабление карантина в Киеве под угрозой: один из критериев не выполнен - Кличко - Фото
Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
22.05.2020, 12:15

За минувшие сутки в Киеве выявили 47 случаев COVID-19, один человек умер. Больше всего новых заболевших - в Соломенском и Святошинском районах.

Карантин в Киеве могут не ослабить с 23 мая. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Столица не соответствует одному из критериев Минздрава для перехода на второй этап ослабления карантина: в Киеве количество заболевших за последнюю неделю составляет 15,6 на 100 000 человек, в то время как должно быть менее 12.

Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу наземного транспорта и торговых организаций площадью до 1000 квадратных метров с 23 мая, а работу метро с 25 мая, поскольку в городе, по его словам, транспортный коллапс.

Завтра с утра комиссия Киева по чрезвычайным ситуациям примет окончательное решение.

За минувшие сутки в Киеве выявили 47 случаев COVID-19, один человек умер. Среди новых заболевших - девять медиков. За сутки в столице госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии в Киеве подтверждено 2522 случая COVID-19, 58 человек умерли, 338 выздоровели.

Число заболевших в Дарницком районе превысило 500 человек. Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском и Святошинском районах, по семь человек.

Данные по районам:

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

(Нажмите, чтобы увеличить)

Дарницкий - 504 (6);

Печерский - 422 (4);

Деснянский - 263 (6);

Днепровский - 229 (2);

Соломенский - 224 (7);

Голосеевский - 211 (5);

Оболонский - 194 (3);

Святошинский - 176 (7);

Шевченковский - 170 (2);

Подольский - 129 (5).

  • Вчера сообщалось, что за 19 мая в столице зафиксировали 51 новый случай коронавируса.
  • Карантин в Киевской области сегодня не снимут из-за несоответствия критериям.
  • Сегодня в Украине вводится адаптивный карантин: что разрешат и какие области готовы - инфографика

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
киев карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 