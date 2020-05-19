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За сутки в Киеве 38 человек заболели коронавирусом, трое умерли

За сутки в Киеве 38 человек заболели коронавирусом, трое умерли - Фото
Контрактовая площадь в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
19.05.2020, 12:20

Больше всего заболевших за сутки в Деснянском и Дарницком районах столицы

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 38 человек, три пациента умерли. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве 2359 подтвержденных случаев COVID-19, 52 человека умерли, 285 - выздоровели.

За сутки подтверждены 38 новых случаев, восемь из заболевших - медики. Умерло от инфекции три человека, выздоровел 61. Госпитализировано восемь пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего новых заболевших, по семь человек, в Деснянском и Дарницком районах.

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Данные по районам:

Дарницкий - 483 заболевших (7 за сутки);

Печерский - 411 (3);

Деснянский - 239 (7);

Днепровский - 217 (2);

Соломенский - 206 (5);

Голосеевский - 195 (4);

Оболонский - 183 (5);

Шевченковский - 158 (2);

Святошинский - 154 (2);

Подольский - 113 (1).

  • Вчера Кличко возмутился открытием в Киеве ночных клубов во время карантина.
  • Сегодня в Киевском метрополитене заявили, что после возобновления его работы перестанут продаваться жетоны.

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Денис Юдин
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