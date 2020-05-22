Завтра в Киеве откроется зоопарк: как он выглядит после реконструкции – видео

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23 мая в Киеве откроется зоопарк. Он будет работать с соблюдением коронавирусного карантина.

Завтра в Киеве откроется зоопарк после первой очереди реконструкции. Об этом сегодня на брифинге сообщил Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что в зоопарке будут соблюдать требования коронавирусного карантина: посетителям будут мерить температуру на входе и не впускать без маски. Одновременно находиться в зоопарке сможет ограниченное число людей.

По словам Кличко, на территории зоопарка в частности обустроили новый комплекс входа, новый универсальный вольер для птиц и животных, общественные туалеты и медпункт.

Мэр добавил, что продолжается строительство приматника и парковки на 500 автомобилей. За деньги инвесторов построят океанариум и фуд-корт. Открытие второй очереди планируется в июле.

  • Сегодня Кличко сообщил, что ослабления карантина в Киеве находятся под угрозой, поскольку эпидемиологическая ситуация в городе не соответствует одному из требований Минздрава. С начала эпидемии в Киеве подтверждено 2522 случая COVID-19, 58 человек умерли, 338 выздоровели.
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Теги: киев, реконструкция, зоопарк, виталий кличко, карантин, коронавирус
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