Завтра в Киеве откроется зоопарк: как он выглядит после реконструкции – видео

Завтра в Киеве откроется зоопарк после первой очереди реконструкции. Об этом сегодня на брифинге сообщил Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что в зоопарке будут соблюдать требования коронавирусного карантина: посетителям будут мерить температуру на входе и не впускать без маски. Одновременно находиться в зоопарке сможет ограниченное число людей.

По словам Кличко, на территории зоопарка в частности обустроили новый комплекс входа, новый универсальный вольер для птиц и животных, общественные туалеты и медпункт.

Мэр добавил, что продолжается строительство приматника и парковки на 500 автомобилей. За деньги инвесторов построят океанариум и фуд-корт. Открытие второй очереди планируется в июле.