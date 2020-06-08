В Украине семь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика

По состоянию на 8 июня в семи областях и Киеве нельзя смягчать карантин из-за плохих показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Речь идет о Житомирской, Закарпатской, Черновицкой области, где плохой показатель по инцидентности (много новых случаев заражения коронавирусом, - ред.).
7 июня уже были Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также Киев.
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Фото: moz.gov.ua
Переход областей ко второму этапу ослабления карантина возможен при соответствии трем условиям Минздрава: низкая инцидентность, низкая загруженность больниц и высокий охват тестированием.
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