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В Украине семь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика

В Украине семь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
08.06.2020, 15:20

В Украине стало больше областей, которые не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 8 июня в семи областях и Киеве нельзя смягчать карантин из-за плохих показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Речь идет о Житомирской, Закарпатской, Черновицкой области,  где плохой показатель по инцидентности (много новых случаев заражения коронавирусом, - ред.).

7 июня уже были Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также Киев.

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Фото: moz.gov.ua

Переход областей ко второму этапу ослабления карантина возможен при соответствии трем условиям Минздрава: низкая инцидентность, низкая загруженность больниц и высокий охват тестированием.

  • За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек (сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11).

Читайте также: Коронавирус. Больше всего заболели в Киеве и трех областях: карта

Арина Толина
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