Вспышка коронавируса. В одном из городов райсуд приостановил работу

Лычаковский райсуд Львова временно прекращает работу, поскольку у одного из судей подтвердили заражение COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
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"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова COVID-19 во вторник, 9 июня 2020 года, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", - отмечается в сообщении.
О возобновлении работы суда и режиме работы сообщат дополнительно.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что в городе могут ужесточить карантин, если заболеваемость СOVID-19 превысит средние показатели.
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