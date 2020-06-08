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Вспышка коронавируса. В одном из городов райсуд приостановил работу

Вспышка коронавируса. В одном из городов райсуд приостановил работу - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
08.06.2020, 08:17

Проводится дезинфекция помещения Лычаковского райсуда Львова

Лычаковский райсуд Львова временно прекращает работу, поскольку у одного из судей подтвердили заражение COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

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"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова COVID-19 во вторник, 9 июня 2020 года, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", - отмечается в сообщении.

О возобновлении работы суда и режиме работы сообщат дополнительно.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что в городе могут ужесточить карантин, если заболеваемость СOVID-19 превысит средние показатели.

  • 1 июня коронавирусный карантин был ослаблен в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика.
  • 7 июня сообщалось, что за прошедшие сутки наибольшее число заболевших коронавирусом выявили во Львовской области - 68.

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Арина Толина
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Львов судья андрей садовый коронавирус Лычаковский райсуд
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