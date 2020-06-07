Коронавирус. В десяти областях и Киеве более 1000 заболевших: динамика

За прошедшие сутки наибольшее число заболевших коронавирусом выявили во Львовской области - 68. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные СНБО.
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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой и Волынской.
За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской, Черновицкой областях и Киеве. В Херсонской области новых случаев COVID-19 нет.
Данные по областям:
Черновицкая - 3639 заболевших (54 за сутки);
Киев - 3418 (43);
Львовская - 2121 (68);
Ровенская - 2046 (32);
Киевская - 1784 (36);
Ивано-Франковская - 1562 (29);
Закарпатская - 1322 (21);
Тернопольская - 1275 (20);
Харьковская - 1251 (29);
Винницкая - 1136 (20);
Волынская - 1052 (15);
Одесская - 996 (10);
Днепропетровская - 971 (6);
Житомирская - 881 (11);
Кировоградская - 553 (7);
Хмельницкая - 518 (9);
Запорожская - 495 (7);
Черкасская - 460 (12);
Николаевская - 309 (2);
Полтавская - 274 (1);
Черниговская - 279 (22);
Донецкая - 231 (28);
Сумская - 193 (1);
Херсонская - 179 (0);
Луганская - 54 (2).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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