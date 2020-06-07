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Коронавирус. В десяти областях и Киеве более 1000 заболевших: динамика

Коронавирус. В десяти областях и Киеве более 1000 заболевших: динамика - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.06.2020, 09:25

Больше всего заболевших за сутки выявлено во Львовской, Черновицкой областях и Киеве

За прошедшие сутки наибольшее число заболевших коронавирусом выявили во Львовской области - 68. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные СНБО.

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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой и Волынской.

За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской, Черновицкой областях и Киеве. В Херсонской области новых случаев COVID-19 нет.

Данные по областям:

Черновицкая - 3639 заболевших (54 за сутки);

Киев - 3418 (43);

Львовская - 2121 (68);

Ровенская - 2046 (32);

Киевская - 1784 (36);

Ивано-Франковская - 1562 (29);

Закарпатская - 1322 (21);

Тернопольская - 1275 (20);

Харьковская - 1251 (29);

Винницкая - 1136 (20);

Волынская - 1052 (15);

Одесская - 996 (10);

Днепропетровская - 971 (6);

Житомирская - 881 (11);

Кировоградская - 553 (7);

Хмельницкая - 518 (9);

Запорожская - 495 (7);

Черкасская - 460 (12);

Николаевская - 309 (2);

Полтавская - 274 (1);

Черниговская - 279 (22);

Донецкая - 231 (28);

Сумская - 193 (1);

Херсонская - 179 (0);

Луганская - 54 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • 3 июня ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
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