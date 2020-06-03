Львов может ужесточить карантин. Садовый назвал условие

Львов может ужесточить карантин, если заболеваемость СOVID-19 превысит средние показатели. Об этом cегодня заявил мэр Львова Андрей Садовый.
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По его словам, ужесточение карантина будет, если заболеваемость превысит 23%.
"Мы, когда еще принимали решения, если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера - это 19%. И вот такая граница, 11-12-15% , держится на протяжении последних двух недель, поэтому это средний показатель", - сказал Садовый.
Мэр Львова сообщил, что сейчас много анализов ждут тестирования, в конце недели запланировано заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и они будут принимать решение.
Садовый уточнил, что если заболеваемость коронавирусом превысит 23%, тогда власть будет обращаться в правительство об ужесточении карантина. "Других вариантов нет. Мы с коронавирусом будем жить как минимум до конца года, с этим нужно смириться", - объяснил Садовый.
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