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Львов может ужесточить карантин. Садовый назвал условие

Львов может ужесточить карантин. Садовый назвал условие - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)
03.06.2020, 14:35

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что ужесточение карантина будет, если заболеваемость COVID-19 превысит 23%

Львов может ужесточить карантин, если заболеваемость СOVID-19 превысит средние показатели. Об этом cегодня заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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По его словам, ужесточение карантина будет, если заболеваемость превысит 23%.

"Мы, когда еще принимали решения, если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера - это 19%. И вот такая граница, 11-12-15% , держится на протяжении последних двух недель, поэтому это средний показатель", - сказал Садовый.

Мэр Львова сообщил, что сейчас много анализов ждут тестирования, в конце недели запланировано заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и они будут принимать решение.

Садовый уточнил, что если заболеваемость коронавирусом превысит 23%, тогда власть будет обращаться в правительство об ужесточении карантина. "Других вариантов нет. Мы с коронавирусом будем жить как минимум до конца года, с этим нужно смириться", - объяснил Садовый.

  • 1 июня коронавирусный карантин был ослаблен в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика.
  • На утро 3 июня в Украине зафиксировали 24 822 заболевших СOVID-19, 10 439 пациентов с коронавирусом выздоровели, 735 умерли.
  • 3 июня сообщалось, что инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

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Арина Толина
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