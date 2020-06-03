COVID-19. Восемь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
Ситуация с количеством новых заболевших немного улучшилась в Черновицкой области, в остальных регионах с высоким уровнем инцидентности ситуация ухудшилась.
В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях делают меньше тестов на коронавирус, чем установлено Минздравом для ослабления карантина (12 на 100 000 человек).
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