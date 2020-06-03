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COVID-19. Восемь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

COVID-19. Восемь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
03.06.2020, 12:18

В Киеве и трех областях растет количество заболевших за неделю на 100 000 человек

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Ситуация с количеством новых заболевших немного улучшилась в Черновицкой области, в остальных регионах с высоким уровнем инцидентности ситуация ухудшилась.

В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях делают меньше тестов на коронавирус, чем установлено Минздравом для ослабления карантина (12 на 100 000 человек).

Готовность областей к ослаблению карантина (Инфографика - МОЗ)

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  • 28 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что карантин в столице усилят, если показатель инцидентности превысит 24.
  • 1 июня коронавирусный карантин был ослаблен в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика.
  • На утро 3 июня в Украине зафиксировали 24 822 заболевших СOVID-19, 10 439 пациентов с коронавирусом выздоровели, 735 умерли.

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Денис Юдин
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