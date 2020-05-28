Коронавирус. Кличко назвал условия, при которых Киев ужесточит карантин

В Киеве определили условия, при которых столице придется ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Карантин в Киеве могут ужесточить:
- если общее количество новых случаев за последние семь дней будет больше, чем 24 человека на 100 000 жителей города;
- если загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.
"Мы постепенно внедряем ослабления. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы ослабления не привели к новой волне заболеваемости", - заявил Кличко.
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