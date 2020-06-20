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Адаптивный карантин. Украинцам объяснили, где нужно носить маски

Адаптивный карантин. Украинцам объяснили, где нужно носить маски - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
20.06.2020, 13:13

В Минздраве напомнили, что обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях, на пляжах можно быть без маски

Украинцам рекомендуют носить медицинские маски на улице только в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях. На пляжах можно находиться без маски, но при этом обязательно соблюдать социальную дистанцию, шезлонги размещать на расстоянии не менее 1,5 метра", - объяснили в Минздраве.

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Соблюдение мер карантина на пляже

Соблюдение мер карантина на пляже (фото - ЦОЗ)

Министр здравоохранения Максим Степанов также сегодня на брифинге подтвердил, что на пляжах ношение масок не является обязательным. 

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • 19 июня сообщалось, что городские пляжи Киева открылись для купания.
  • По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

Читайте также: "Хватит уже гулять". У Зеленского прогнозируют совсем другую ситуацию с COVID-19

Арина Толина
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