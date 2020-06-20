Адаптивный карантин. Украинцам объяснили, где нужно носить маски

Украинцам рекомендуют носить медицинские маски на улице только в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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"Обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях. На пляжах можно находиться без маски, но при этом обязательно соблюдать социальную дистанцию, шезлонги размещать на расстоянии не менее 1,5 метра", - объяснили в Минздраве.
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Соблюдение мер карантина на пляже (фото - ЦОЗ)
Министр здравоохранения Максим Степанов также сегодня на брифинге подтвердил, что на пляжах ношение масок не является обязательным.
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