Адаптивный карантин. Украинцам объяснили, где нужно носить маски

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Украинцам рекомендуют носить медицинские маски на улице только в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях. На пляжах можно находиться без маски, но при этом обязательно соблюдать социальную дистанцию, шезлонги размещать на расстоянии не менее 1,5 метра", - объяснили в Минздраве.

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Соблюдение мер карантина на пляже (фото - ЦОЗ)

Министр здравоохранения Максим Степанов также сегодня на брифинге подтвердил, что на пляжах ношение масок не является обязательным.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

ородские пляжи Киева открылись для купания. 19 июня сообщалось , что г

По данным на 20 июня, в Украине заболели COVID-19 841 человек (сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586).

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