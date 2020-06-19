В Киеве разрешили купаться на пляжах

Городские пляжи Киева открылись для купания. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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По словам Кличко, паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха. Госпродпотребслужба города провела лабораторные исследования воды, также было проверено качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.
Кличко подчеркнул, что коронавирус никуда не делся, и призвал придерживаться на пляжах элементарных правил безопасности - соблюдать социальную дистанцию, использовать санитайзеры.
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