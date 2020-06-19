В Киеве разрешили купаться на пляжах

Пляж (фото - LIGA.net)

Городские пляжи Киева открылись для купания. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха. Госпродпотребслужба города провела лабораторные исследования воды, также было проверено качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.

Кличко подчеркнул, что коронавирус никуда не делся, и призвал придерживаться на пляжах элементарных правил безопасности - соблюдать социальную дистанцию, использовать санитайзеры.

15 июня киевские пляжи были закрыты для купания.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.

Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений. По данным на 19 июня, в Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью за сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

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