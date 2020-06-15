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В Киеве запрещено купаться на всех пляжах

В Киеве запрещено купаться на всех пляжах - Фото
Фото: LIGA.net
15.06.2020, 16:27

Для открытия пляжного сезона в Киеве необходимо решение Госпродпотребслужбы города

В Киеве запретили купаться на всех пляжах. Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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В столице пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха. "Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города", - сказал Кличко.

Он отметил, что на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности - дистанцию и дезинфекцию.  Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. 

Кличко добавил, что город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

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Наталия Софиенко
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