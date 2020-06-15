В Киеве запрещено купаться на всех пляжах

В Киеве запретили купаться на всех пляжах. Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
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В столице пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха. "Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города", - сказал Кличко.
Он отметил, что на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности - дистанцию и дезинфекцию. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи.
Кличко добавил, что город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.
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