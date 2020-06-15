В Киеве запрещено купаться на всех пляжах

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В Киеве запретили купаться на всех пляжах. Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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В столице пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха. "Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города", - сказал Кличко.

Он отметил, что на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности - дистанцию и дезинфекцию. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи.

Кличко добавил, что город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.

фиксировали В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования .

По словам главного санвврача Виктора Ляшко , вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен .

C начала эпидемии в стране выявили 31 810 больных COVID-19, 901 из них скончался. Одолеть недуг смогли 14 253 пациента.

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