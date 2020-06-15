Коронавирус. Заболеваемость в Украине не снижается, умерших уже больше 900

Транспортирвка больного коронавирусом (фото - facebook Лунин)

За вчерашний день, 14 июня, в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 656 человек: это на несколько человек больше, чем сутками ранее (648). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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После рекордной динамики заболеваемости на прошлой неделе число новых случаев за сутки стабилизировалось.

За вчера 12 пациентов умерли (позавчера - девять), 171 выздоровел (позавчера - 106).

Всего с начала эпидемии в стране выявили 31 810 больных COVID-19, 901 из них скончался. Одолеть недуг смогли 14 253 пациента.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.

В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования. По словам главного санвврача Виктора Ляшко, вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен.

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