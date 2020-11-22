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Выборы. Филатов выиграл в Днепре, кандидат от ЕС проиграл в Ровно – экзитпол Socis

22.11.2020, 20:35
Выборы. Филатов выиграл в Днепре, кандидат от ЕС проиграл в Ровно – экзитпол Socis - Фото
Борис Филатов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Действующий мэр Днепра побеждает во втором туре Загида Краснова с разгромным результатом, говорится в данных экзитпола Socis

Действующий мэр Днепра Борис Филатов выигрывает второй тур выборов, в Ровно победителем становится Виктор Шаркизян, который обходит кандидата от Евросолидарности Александра Третьяка. Такие результаты экзитпола по данным на 19:30 опубликовала социологическая компания Socis, которая курируется экс-главой фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва Игорем Грынивом.

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Socis получила такие результаты:

ДНЕПР

Борис Филатов (Пропозиция) – 78,75%

Загид Краснов (Гражданская сила) – 18,25%

РОВНО

Виктор Шаркизян (Ровно вместе) – 50,94%

Александр Третьяк (Евросолидарность) – 46,03%

В Socis не указали ожидаемую погрешность исследования. В Днепре согласились отвечать 70,62% избирателей, которым задавали вопрос, в Ровно – 69,32%.

По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопомощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).

Также второй тур выборов мэра проводился сегодня в Николаеве, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Дрогобыче и Славянске. 

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Марк Сировой
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