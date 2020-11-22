Выборы. Филатов выиграл в Днепре, кандидат от ЕС проиграл в Ровно – экзитпол Socis
Действующий мэр Днепра побеждает во втором туре Загида Краснова с разгромным результатом, говорится в данных экзитпола Socis
Действующий мэр Днепра Борис Филатов выигрывает второй тур выборов, в Ровно победителем становится Виктор Шаркизян, который обходит кандидата от Евросолидарности Александра Третьяка. Такие результаты экзитпола по данным на 19:30 опубликовала социологическая компания Socis, которая курируется экс-главой фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва Игорем Грынивом.
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Socis получила такие результаты:
Борис Филатов (Пропозиция) – 78,75%
Загид Краснов (Гражданская сила) – 18,25%
Виктор Шаркизян (Ровно вместе) – 50,94%
Александр Третьяк (Евросолидарность) – 46,03%
В Socis не указали ожидаемую погрешность исследования. В Днепре согласились отвечать 70,62% избирателей, которым задавали вопрос, в Ровно – 69,32%.
По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопомощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).
Также второй тур выборов мэра проводился сегодня в Николаеве, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Дрогобыче и Славянске.
- 25 октября 2020 года прошли местные выборы. В первом туре победили действующие мэры Киева Виталий Кличко и Харькова - Геннадий Кернес. В Одессе во втором туре выиграл также действующий глава города Геннадий Труханов.
- В ЦИК объяснили, почему медлили с результатами выборов.
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