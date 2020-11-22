Выборы. Евросолидарность заявила о победе ее кандидата в Ровно, по экзитполу он проиграл

По подсчету Евросолидарности 90% бюллетеней, ее кандидат Третьяк имеет на 1100 больше голосов, чем его оппонент Шаркизян

Кандидат в мэры Ровно от Евросолидарности Александр Третьяк побеждает во втором туре, согласно параллельному подсчету голосов Евросолидарности. Об этом написала в Facebook пресс-служба партии. По результату экзитпола Socis, он уступает Виктору Шаркизяну из партии Ровно вместе.

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По данным Евросолидарности, по результату параллельного подсчета 90% бюллетеней, Третьяк набрал голоса 25 800 избирателей, а его оппонент – 24 700.

"Дождемся подсчета 100% голосов, но уже можно с уверенность говорить, что следующим мэром Ровно станет Александр Третьяк", – говорится в сообщении партии.

В то же время, по экзитполу Socis, лидирует в гонке Шакирзян с 50,94%, а Третьяк набирает 46,03%.

Шакирзян еще не заявлял прямо о своей победе, но поблагодарил в Facebook за поддержку и добавил: "Уверенно, вместе с жителями Ровно и Квасилова берем новый курс на развитие города!"

По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).

Cогласно экзитполу Socis, в Днепре победил действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция), а в Ровно - Виктор Шаркизян (Ровно вместе).

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Марк Сировой

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