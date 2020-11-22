Второй тур во Львове. Садовый и Синютка отреагировали на результаты экзитполов

Кандидат от Еросолидарности Синютка раскритиковал экзитполы. Действующий мэр Львова Садовый хочет, чтобы у оппонентов "не было недобрых мыслей"

Мэр Львова Андрей Садовый, который по экзитполу Liberty Reports, выиграл второй выборов, хочет, чтобы на эти результаты посмотрели в штабе оппонента. Его конкурент из Евросолидарности Олег Синютка ждет результатов и заявил о якобы нарушениях во время проведения экзитпола.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я бы очень хотел, чтобы эти результаты экзитполов увидели в штабе моего оппонента, чтобы они не имели каких-то недобрых мыслей. Потому что важно, чтобы участки могли нормально сделать подсчет и, грубо говоря, чтобы на 10-11 вечера мы уже имели протоколы с мокрыми печатями", – сказал Садовый на брифинге и добавил, что важно "снизить градус агрессии и напряжения".

Синютка на брифинге заявил, что интервьюеры экзитпола якобы находились на территории избирательных участков, что нарушает законодательство. Экзитпол от компании Fama на заказ Zaxid.Net он "не считает" социологическим исследованием и назвал его "агитационной разработкой".

LIGA.net обратилась за запросами о комментарии на слова Синютки в студию Савика Шустера и соцагентство Fama.

Синютка также не стал оценивать кампанию, но заявил, что ожидает результатов. Он уверен, что подсчет голосов должен пройти достаточно быстро, так как было всего кандидата, и результаты должны быть уже завтра.

Сегодня в Украине проходил второй тур выборов мэра в нескольких городах. По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).

Читайте также: Выборы. Филатов выиграл в Днепре, кандидат от ЕС проиграл в Ровно – экзитпол Socis

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.