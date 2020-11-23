UA

Второй тур в Днепре. Филатов заявил о победе, Краснов назвал выборы недемократическими

23.11.2020, 07:25
Второй тур в Днепре. Филатов заявил о победе, Краснов назвал выборы недемократическими - Фото
Борис Филатов (Фото: пресс-служба Днепровского горсовета)

Мэр Днепра Филатов заявил, что победил во втором туре с колоссальным отрывом

Избиравшийся от партии Пропозиция мэр Днепра Борис Филатов заявил о разгромной победе во втором туре выборов по результатам экзитполов. Его оппонент Загид Краснов из партии Гражданская сила не считает, что выборы были демократическими.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У меня колоссальный разрыв от оппонента, более чем в четыре раза. Поэтому мы уже сейчас понимаем, что победу уже можно праздновать, тем не менее нам нужно еще отстоять результаты", – сказал он в эфире Украина 24, добавив, что ему якобы не дали победить в первом туре из-за скупки голосов.

На своей странице в Facebook Филатов добавил, что, по параллельному подсчету 50% бюллетеней, результаты совпадают с данными экзитполов. Он также поблагодарил полицию, по его словам, "сломавшую сетки" по скупке голосов, и призвал оппонентов признать поражение.

Читайте также: Второй тур во Львове. Садовый и Синютка отреагировали на результаты экзитполов

Оппонент Филатова Загид Краснов в эфире 34 канала заявил, что выборы "нельзя назвать" демократическими.

Он объяснил, что якобы было много нарушений: от ярмарок перед участковыми комиссиями до подкупов избирателей и применения админресурса.

"Мы сейчас можем только говорить о том, что через несколько часов уже мы получим реальный результат, и город узнает, кто выиграл на мэрских выборах, кто будет мэром на последующие пять лет", – сказал он.

  • Вчера в Украине проходил второй тур выборов мэра в 11 города. По данным экзитпола Socis, Филатов набрал 78,75% голосов, Краснов – 18,25%.

Читайте также: Выборы. Евросолидарность заявила о победе ее кандидата в Ровно, по экзитполу он проиграл

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
выборы днепр борис филатов второй тур Загид Краснов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 