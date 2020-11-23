Второй тур в Днепре. Филатов заявил о победе, Краснов назвал выборы недемократическими

Мэр Днепра Филатов заявил, что победил во втором туре с колоссальным отрывом

Избиравшийся от партии Пропозиция мэр Днепра Борис Филатов заявил о разгромной победе во втором туре выборов по результатам экзитполов. Его оппонент Загид Краснов из партии Гражданская сила не считает, что выборы были демократическими.

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"У меня колоссальный разрыв от оппонента, более чем в четыре раза. Поэтому мы уже сейчас понимаем, что победу уже можно праздновать, тем не менее нам нужно еще отстоять результаты", – сказал он в эфире Украина 24, добавив, что ему якобы не дали победить в первом туре из-за скупки голосов.

На своей странице в Facebook Филатов добавил, что, по параллельному подсчету 50% бюллетеней, результаты совпадают с данными экзитполов. Он также поблагодарил полицию, по его словам, "сломавшую сетки" по скупке голосов, и призвал оппонентов признать поражение.

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Оппонент Филатова Загид Краснов в эфире 34 канала заявил, что выборы "нельзя назвать" демократическими.

Он объяснил, что якобы было много нарушений: от ярмарок перед участковыми комиссиями до подкупов избирателей и применения админресурса.

"Мы сейчас можем только говорить о том, что через несколько часов уже мы получим реальный результат, и город узнает, кто выиграл на мэрских выборах, кто будет мэром на последующие пять лет", – сказал он.

Вчера в Украине проходил второй тур выборов мэра в 11 города. По данным экзитпола Socis, Филатов набрал 78,75% голосов, Краснов – 18,25%.

По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).

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Марк Сировой

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