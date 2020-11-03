Итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива

Апелляционный суд полностью оправдал Маркива, он возвращается в Украину

Апелляционный суд Милана оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии обвинили в убийстве итальянского репортера на Донбассе в 2014 году. Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его", – написала она.

Эту информацию подтвердил глава МВД Арсен Аваков.

Аваков и Денисова присутствовали на суде в Милане.

"Виталий Маркив свободен и возвращается в Украину!" – написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Решение миланского суда приветствовал президент Владимир Зеленский.

"Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение – это победа справедливости! Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!" – написал он в Twitter.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива.

В конце августа 2020 г украинские следователи заявили, что нашли свидетелей, которые говорят о невиновности Маркива. Была подана апелляция на приговор.

Вадим Ребрина

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